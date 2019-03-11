Порошенко не сподівається на звільнення українських моряків до завершення виборів

Порошенко нагадав слова Путіна про те, що Росія чекає "стабілізації політичної ситуації в Україні"

Освобождение украинских военных моряков, захваченных Россией в плен во время атаки возле Керченского пролива, до завершения президентских выборов в Украине является маловероятным. Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу ICTV, передает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу главы государства.

Он подчеркнул, что не происходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не обсуждался бы.

"К сожалению, я не жду положительных новостей до президентских выборов. Путин четко подчеркнул, что он не будет делать ни одного шага", - сказал президент, напомнив слова Путина о том, что Россия будет ждать "стабилизации политической ситуации в Украине".

Напомним, недавно послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.