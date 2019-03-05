Адвокат розповів, коли зберуть документи для направлення скарг по морякам до ЄСПЛ

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Полозов запевнив, що індивідуальні скарги не суперечитимуть загальнодержавній

Адвокати українських моряків зможуть зібрати перший пакет документів для направлення індивідуальних скарг до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) до середини березня. Про це в коментарі РБК-Україна розповів один з адвокатів українських моряків Микола Полозов.

За його словами, індивідуальні звернення до ЄСПЛ готуються у взаємодії з українськими юристами.

"Ми збираємо первинні документи для подачі перших заяв і в ЄСПЛ, і в комітет ООН з прав людини. Я думаю, що до середини березня ми ці документи зможемо зібрати. В тому числі, щодо обрання запобіжного заходу", - розповів Полозов.

Адвокат підкреслив, що документи щодо обрання запобіжного заходу зібрати складніше з огляду на те, що спочатку обрання відбувалося в Криму.

"Це первинна документація, яку ми збираємо в російських судах. Складність полягає у тому, що обрання запобіжного заходу проходило в Криму. Відповідно треба з кримських судів якимось чином діставати ці документи. Потім ми будемо формувати другий пакет з обрання запобіжного заходу Лефортовським судом. Це просто займає якийсь час. Це буде індивідуальне звернення (окремо по кожному моряку, - ред.). Хто в комітет ООН, хто в ЄСПЛ, тому що у них є конкуренція певна. Таким чином, ми диверсифікуємо механізми захисту", - додав він.

Полозов зазначив, що індивідуальні скарги не зможуть суперечити загальнодержавним зверненням України до ЄСПЛ.

"Індивідуальні скарги не можуть суперечити загальнодержавній. Тому що там вказуються підстави, які супроводжують. Вони навпаки зміцнюють і доповнюють одна одну", - пояснив захисник.

Нагадаємо, раніше Полозов інформував, що зараз адвокати формують перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг у міжнародні інстанції, у тому числі в ЄСПЛ, через незаконний арешт українських військовополонених моряків.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра юстиції Іван Ліщина заявив, що єдиний спосіб повернути заарештованих у Росії українських моряків - діяти через Європейський суд з прав людини.

Додамо, у вівторок спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків.