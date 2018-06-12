Порошенко зазначив, що "шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим"

Президент України Петро Порошенко сподівається, що гарантії безпеки США за відмову КНДР від ядерної зброї врахують досвід України. Про це Порошенко написав у Тwitter.

Так, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином, Порошенко зазначив, що "завдяки рішучому лідерству Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим".

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сингапурі. Завдяки рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

"Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні", - зазначив Порошенко.

Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп у підписаній у Сінгапурі угоді надав Кім Чен Ину безпекові гарантії в обмін на відмову від ядерної зброї.