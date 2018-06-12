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Порошенко сподівається, що гарантії безпеки США за відмову КНДР від ядерної зброї врахують досвід України

НовиниПолітика    12.06.2018 - 15:02
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що "шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим"

Президент України Петро Порошенко сподівається, що гарантії безпеки США за відмову КНДР від ядерної зброї врахують досвід України. Про це Порошенко написав у Тwitter.

Так, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином, Порошенко зазначив, що "завдяки рішучому лідерству Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим".

"Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп у підписаній у Сінгапурі угоді надав  Кім Чен Ину безпекові гарантії в обмін на відмову від ядерної зброї.

Порошенко вніс у Раду ратифікацію угоди зі Швейцарією про реадмісію Трамп анонсував нові переговори США та Північної Кореї наступного тижня
Теги публікації: Порошенко Петро, Сполучені Штати Америки, КНДР, ядерное оружие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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