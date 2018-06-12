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Порошенко надеется, что гарантии безопасности США за отказ КНДР от ядерного оружия учтут опыт Украины

НовостиПолитика    12.06.2018 - 15:02
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко отметил, что "путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является невозможным"

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что гарантии безопасности США за отказ КНДР от ядерного оружия учтут опыт Украины. Об этом Порошенко написал в Тwitter.

Так, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Порошенко отметил, что "благодаря решительному лидерству Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является таким невозможным".

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп в подписанном в Сингапуре соглашении предоставил Ким Чен Ыну гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Соединенные Штаты Америки, КНДР, ядерное оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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