Порошенко отметил, что "путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является невозможным"

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что гарантии безопасности США за отказ КНДР от ядерного оружия учтут опыт Украины. Об этом Порошенко написал в Тwitter.

Так, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Порошенко отметил, что "благодаря решительному лидерству Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является таким невозможным".

Поздравляю результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству Президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является таким невозможным. — Петр Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

"Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине", - отметил Порошенко.

Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацією полуострову учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине. — Петр Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп в подписанном в Сингапуре соглашении предоставил Ким Чен Ыну гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.