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Трамп надав лідеру КНДР "безпекові гарантії" в обмін на відмову від ядерної зброї

НовиниПолітика    12.06.2018 - 10:19
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/whitehouse)

Лідери США та Північної Кореї домовилися "встановити нові відносини"

Президент США Дональд Трамп у підписаній у Сінгапурі угоді надав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину "безпекові гарантії" в обмін на відмову від ядерної зброї. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що Трамп зобов'язався надати Кім Чен Ину "безпекові гарантії" у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

Крім того, лідери обох країн погодилися встановити нові відносини "у відповідності з бажанням миру і процвітання", а також заявили, що будуть працювати над ідентифікацією загиблих в Корейській війні американських солдатів. У документі не йдеться про викрадених японських громадян, про яких раніше згадував Токіо.

Також повідомляється, що Трамп проведе підсумкову прес-конференцію перед вильотом до США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР, Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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