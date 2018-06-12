Трамп надав лідеру КНДР "безпекові гарантії" в обмін на відмову від ядерної зброї

Лідери США та Північної Кореї домовилися "встановити нові відносини"

Президент США Дональд Трамп у підписаній у Сінгапурі угоді надав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину "безпекові гарантії" в обмін на відмову від ядерної зброї. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що Трамп зобов'язався надати Кім Чен Ину "безпекові гарантії" у відповідь на денуклеаризацію Корейського півострова.

Крім того, лідери обох країн погодилися встановити нові відносини "у відповідності з бажанням миру і процвітання", а також заявили, що будуть працювати над ідентифікацією загиблих в Корейській війні американських солдатів. У документі не йдеться про викрадених японських громадян, про яких раніше згадував Токіо.

Також повідомляється, що Трамп проведе підсумкову прес-конференцію перед вильотом до США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин зобов'язався провести денуклеаризацію Корейського півострова.