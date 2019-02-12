Порошенко в Мюнхені оприлюднить факти втручання Росії у вибори

Порошенко заявив, що Росія намагається зупинити рух України на Захід

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности обнародует факты вмешательства России в выборы 2019. Об этом он заявил на инвестиционной конференции Dragon Capital, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на выборах 2019 Украина может столкнуться с реваншизмом и вмешательством России в избирательный процесс.

"Часть информации о вмешательстве России я обнародую во время Мюнхенского форума по безопасности", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что Россия преследует цель остановить движение Украины на Запад и вернуть ее в сферу своего влияния.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Россия пытается вмешаться в выборы в Украине.

"Выборы 2019 года для Путина (Владимира Путина, президента РФ, - ред.) - это как генеральная битва за Украину. Когда он маниакально стремится вернуть назад наше государство", - отметил он.

Отметим, Европейская комиссия недовольна решением Украины не допустить наблюдателей от России в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы в 2019 году.