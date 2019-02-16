Порошенко та Меркель обговорили запровадження "Азовського пакету" санкцій

Вони провели переговори у рамках конференції в Мюнхені

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента Украины.

Как отмечается, собеседники обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.

Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются как в России, так и на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма.

Стороны скоординировали действия с целью введения "Азовского пакета" санкций.

Кроме того, одной из важных тем переговоров стал вопрос предотвращения российскому вмешательству в президентские выборы в Украине.

РБК-Украина писало, что во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что понимает озабоченность Украины строительством "Северного потока-2".

Кроме того, Меркель в ходе выступления на Мюнхенской конференции отметила, что Украина останется транзитной страной для российского газа.