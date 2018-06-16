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Порошенко і Макрон домовилися продовжити контакти в нормандському форматі

НовиниПолітика    16.06.2018 - 15:31
Фото: Петро Порошенко та Еммануель Макрон (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Порошенко також запросив президента Франції відвідати Україну з візитом

Президенти України та Франції Петро Порошенко та Еммануель Макрон домовились про подальші контакти у нормандському форматі для забезпечення виконання мінських домовленостей. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Так, президенти провели телефонну розмову.

"Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідність запровадження миротворчої місії ООН на всій його окупованій території. Співрозмовники привітали відновлення зустрічей у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ та домовились про подальші контакти у цьому форматі для забезпечення виконання мінських домовленостей", - сказано у повідомленні.

Порошенко закликав посилити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення усіх українських заручників, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира Балуха.

Крім того, співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна - ЄС та Україна - НАТО, які відбудуться у липні в Брюсселі. Порошенко та Макрон висловили задоволення розвитком двосторонніх економічних відносин.

Порошенко також запросив президента Франції відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що зустріч держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччини, Франції та Росії) відбудеться тоді, коли будуть напрацьовані домовленості для врегулювання ситуації на Донбасі.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Франція, нормандский формат, Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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