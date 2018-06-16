Порошенко и Макрон договорились продолжить контакты в нормандском формате

Порошенко также пригласил президента Франции посетить Украину с визитом

Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон договорились о дальнейших контактах в нормандском формате для обеспечения выполнения минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Так, президенты провели телефонный разговор.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории. Собеседники приветствовали восстановление встреч в нормандском формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Порошенко призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Кроме того, собеседники обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе. Порошенко и Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.

Порошенко также пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что встреча государств "нормандской четверки" (Украина, Германии, Франции и России) произойдет тогда, когда будут наработаны договоренности для урегулирования ситуации на Донбассе.