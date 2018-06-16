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Интервью

Порошенко и Макрон договорились продолжить контакты в нормандском формате

НовостиПолитика    16.06.2018 - 15:31
Фото: Петр Порошенко и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Порошенко также пригласил президента Франции посетить Украину с визитом

Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон договорились о дальнейших контактах в нормандском формате для обеспечения выполнения минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Так, президенты провели телефонный разговор.

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей его оккупированной территории. Собеседники приветствовали восстановление встреч в нормандском формате на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Порошенко призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Кроме того, собеседники обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе. Порошенко и Макрон выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.

Порошенко также пригласил президента Франции посетить Украину с визитом.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что встреча государств "нормандской четверки" (Украина, Германии, Франции и России) произойдет тогда, когда будут наработаны договоренности для урегулирования ситуации на Донбассе.

Порошенко встретился с послами стран G7 и Евросоюза Порошенко обсудил с Юнкером подготовку к саммиту Украина-ЕС
Теги публикации: Порошенко Петр, Франция, нормандский формат, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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