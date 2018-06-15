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Интервью

В МИД рассказали, когда может состояться следующий саммит "нормандской четверки"

НовостиПолитика    15.06.2018 - 16:00
Фото: Марьяна Беца (РБК-украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-украина)

Встреча в "нормандском формате" ожидается, но не в ближайшей перспективе

Встреча государств "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) состоится тогда, когда будут наработаны договоренности для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца в пятницу, 15 июня, во время общения с журналистами.

По ее словам, встреча в "нормандском формате" ожидается, но "не в ближайшей перспективе".

"Безусловно, саммит глав государств "нормандской четверки" ожидается, но не в ближайшей перспективе, потому что нужен результат. Саммит ради саммита не нужен", - сказала Беца.

Как рассказала представитель МИД, Украине нужна реальная безопасность на Донбассе, освобождение политических заключенных и развертывание миротворческой миссии ООН, которая будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если будут результаты и будет что вынести на уровень саммита - мы обязательно вынесем", - добавила Беца.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в "нормандском формате" нет консенсуса относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Россия предлагает "тотально фейковую" миссию ООН на Донбассе, - Климкин Лавров назвал встречу глав МИД "нормандской четверки" в Берлине "очень полезной"
Теги публикации: нормандский формат, Нормандская четверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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