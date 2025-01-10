Порошенко должен понести ответственность за незаконно отчужденный нефтепровод, - эксперт

"Порошенко требует остановить транзит Роснефти, хотя сам еще не ответил за нефтепродуктопровод, который вместе с Медведчуком и россиянами отжали у Украины. Лидер "Евросолидарности" заставил всю свою фракцию в Верховной Раде зарегистрировать проект закона о запрете транзита российской нефти по Украине во время военного положения", - заявил Олещук.

По информации которую приводит Олещук, цитируя публикацию издания "Зеркало недели" Порошенко с Медведчуком подозревают в том, что они незаконно присвоили нефтепровод "Самара-Западное направление" (т.н. "труба Медведчука") в 2016 году. Тогда по словам журналиста-расследователя Юрия Николова, труба была своеобразным бартером.

"Как рассказывал сам Медведчук, в схеме "трубы" была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с в то время президента Порошенко и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему. По данным из открытых источников труба обошлась Порошенко всего $23 млн и за год зарабатывала 42 млн долларов. Если умножить на 5 лет, пока труба находилась в его собственности, Петр Алексеевич заработал, а Украина, соответственно, понесла убытки на $210 миллионов", - добавил Олещук.

Напомним, в 2023 году Верховный суд признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", забрав ее у Порошенко и Медведчука.

Также, как писало РБК-Украина, в июле 2024 года Медведчук получил подозрение сразу по четырем статьям по делу нефтепровода "Самара - Западное направление". То же касается его сообщников.