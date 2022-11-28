ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко: если ВСУ получат снаряды от Boeing, они будут еще эффективнее уничтожать склады РФ

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 20:33
Порошенко: если ВСУ получат снаряды от Boeing, они будут еще эффективнее уничтожать склады РФ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал предложение корпорации Boeing поставлять в Украину высокоточные снаряды радиусом действия до 150 километров. Это позволит уничтожать российские военные составы и командные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире американского MSNBC.

"Нам нужны боеприпасы для нашей артиллерии, потому что это совершенно новый, другой тип войны. Это война артиллерии, война дронов, война авиации. Именно поэтому нам нужны реактивные истребители. Это оборонное оружие. Мы просто не должны позволить россии доминировать в нашем воздушном пространстве. Для артиллерии нам нужны боеприпасы большой дальности, очень высокой точности. И я приветствую заявление корпорации Boeing о том, что они способны поставлять нам артиллерийское вооружение с радиусом действия около 100 миль", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что американская корпорация Boeing хочет наладить поставки высокоточных снарядов в Украину. В Пентагоне сейчас рассматривают это предложение.

Также Германия предоставила Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вторжение России в Украину
NEWS
МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС, - Подоляк
МАГАТЭ требует от России покинуть Запорожскую АЭС, - Подоляк
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны