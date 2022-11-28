Порошенко: если ВСУ получат снаряды от Boeing, они будут еще эффективнее уничтожать склады РФ
Пятый президент Петр Порошенко поприветствовал предложение корпорации Boeing поставлять в Украину высокоточные снаряды радиусом действия до 150 километров. Это позволит уничтожать российские военные составы и командные пункты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире американского MSNBC.
"Нам нужны боеприпасы для нашей артиллерии, потому что это совершенно новый, другой тип войны. Это война артиллерии, война дронов, война авиации. Именно поэтому нам нужны реактивные истребители. Это оборонное оружие. Мы просто не должны позволить россии доминировать в нашем воздушном пространстве. Для артиллерии нам нужны боеприпасы большой дальности, очень высокой точности. И я приветствую заявление корпорации Boeing о том, что они способны поставлять нам артиллерийское вооружение с радиусом действия около 100 миль", - сказал Порошенко.
Напомним, ранее РБК-Украина писала, что американская корпорация Boeing хочет наладить поставки высокоточных снарядов в Украину. В Пентагоне сейчас рассматривают это предложение.
Также Германия предоставила Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.
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