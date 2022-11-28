Порошенко: если ВСУ получат снаряды от Boeing, они будут еще эффективнее уничтожать склады РФ

"Нам нужны боеприпасы для нашей артиллерии, потому что это совершенно новый, другой тип войны. Это война артиллерии, война дронов, война авиации. Именно поэтому нам нужны реактивные истребители. Это оборонное оружие. Мы просто не должны позволить россии доминировать в нашем воздушном пространстве. Для артиллерии нам нужны боеприпасы большой дальности, очень высокой точности. И я приветствую заявление корпорации Boeing о том, что они способны поставлять нам артиллерийское вооружение с радиусом действия около 100 миль", - сказал Порошенко.