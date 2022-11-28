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Способны бить по тылу россиян. Boeing планирует производить боеприпасы для Украины, - Reuters

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Понедельник 28 ноября 2022 09:03
Способны бить по тылу россиян. Boeing планирует производить боеприпасы для Украины, - Reuters Фото: Boeing планирует производить боеприпасы для Украины (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Американская корпорация Boeing хочет наладить поставки высокоточных снарядов в Украину. В Пентагоне сейчас рассматривают это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Boeing хочет поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды, позволяющее наносить удары по глубокому тылу российской армии. Соответствующее предложение уже поступило в Пентагон на фоне сокращения военных запасов на Западе.

Снаряды GLSDB, которые сочетают в себе боеприпасы GBU-39 и ракетные двигатели М26, могут быть поставлены Украине уже весной 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.

GLSDB управляется с помощью GPS-навигатора и может поразить важные цели россиян на расстоянии 150 км. Стоимость одного такого снаряда составляет около 40 тысяч долларов.

По данным издания, Boeing предложил Пентагону поставлять Украине снаряды сразу из американских складов.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2.

Кроме того, Германия предоставила Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh.

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