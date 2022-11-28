Способны бить по тылу россиян. Boeing планирует производить боеприпасы для Украины, - Reuters

Американская корпорация Boeing хочет наладить поставки высокоточных снарядов в Украину. В Пентагоне сейчас рассматривают это предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Boeing хочет поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды, позволяющее наносить удары по глубокому тылу российской армии. Соответствующее предложение уже поступило в Пентагон на фоне сокращения военных запасов на Западе.

Снаряды GLSDB, которые сочетают в себе боеприпасы GBU-39 и ракетные двигатели М26, могут быть поставлены Украине уже весной 2023 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.

GLSDB управляется с помощью GPS-навигатора и может поразить важные цели россиян на расстоянии 150 км. Стоимость одного такого снаряда составляет около 40 тысяч долларов.

По данным издания, Boeing предложил Пентагону поставлять Украине снаряды сразу из американских складов.