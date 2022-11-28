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Порошенко: якщо ЗСУ отримають снаряди від Boeing, вони ще ефективніше нищитимуть склади РФ

Новость на русском →
Понеділок 28 листопада 2022 20:33
Порошенко: якщо ЗСУ отримають снаряди від Boeing, вони ще ефективніше нищитимуть склади РФ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко привітав пропозицію корпорації Boeing постачати в Україну високоточні снаряди радіусом дії до 150 кілометрів. Це дасть змогу нищити російські військові склади та командні пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі американського MSNBC.

"Нам потрібні боєприпаси для нашої артилерії, тому що це зовсім новий, інший тип війни. Це війна артилерії, війна дронів, війна авіації. Саме тому нам потрібні реактивні винищувачі. Це оборонна зброя. Ми просто маємо не дозволити росії домінувати в нашому повітряному просторі. Для артилерії нам потрібні боєприпаси великої дальності, дуже високої точності. І я вітаю заяву корпорації Boeing про те, що вони здатні постачати нам артилерійське озброєння з радіусом дії близько 100 миль", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що американська корпорація Boeing хоче налагодити постачання високоточних снарядів до України. У Пентагоні зараз розглядають цю пропозицію.

Також Німеччина надала Україні 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh.

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