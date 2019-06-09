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Порошенко не виключає можливість стати прем'єром

Новини » Вибори 2019    09.06.2019 - 13:21
Порошенко не виключає можливість стати прем'єром
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами Порошенка, для цього необхідно перемогти на виборах

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не виключає можливість стати новим прем'єр-міністром після парламентських виборів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання РБК-Україна після з'їзду політичної сили "Європейська солідарність" Порошенко заявив, що в разі перемоги партії на позачергових виборах до Верховної ради не виключає можливість стати прем'єром.

"Якщо ми виграємо - так", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 червня, відбувся з'їзд політичної партії "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент Петро Порошенко. Під час з'їзду була оголошена перша десятка кандидатів на позачергові парламентські вибори. До списку увійшов сам Порошенко, а також глава ВР Андрій Парубій, перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, доброволець та волонтер Яна Зінкевич та народний депутат Мустафа Джемілєв.

Як писало РБК-Україна, очільник виборчого штабу партії Порошенка "Європейська солідарність" Сергій Березенко заявив, що вони не мають наміру боротися з президентом України Володимиром Зеленським після парламентських виборів.

Зазначимо, що за результатами останніх соціологічних опитувань партія "Європейська солідарність" має високі шанси пройти до Верховної Ради після позачергових виборів. За цю партію готові проголосувати 8,8% респондентів серед тих, хто точно визначився з вибором (6,4% серед усіх опитаних).

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