У Порошенка виключають боротьбу з Зеленським після виборів

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

Березенко заявив, що цього не хочуть їхні виборці

Голова виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко заявив, що вони не мають наміру боротися з президентом України Володимиром Зеленським після виборів. Про йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сергій Березенко: Шанси, що парламентські вибори відбудуться - 90/10".

Відповідаючи на питання які у них є методи боротьби з Зеленським, Березенко повідомив, що вони не будуть з ним боротися.

"Більше того, наші виборці не хочуть боротьби з Зеленським. Наш виборець швидше стурбований рівнем компетенції цієї нової команди, яка прийшла. Наш виборець ще спантеличений, навіть відчуває певний страх, чи не призведе це до дестабілізації як всередині країни, так і на зовнішньополітичному полі. Тобто, до втрати підтримки міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів", - заявив глава виборчого штабу "Європейської солідарності".

Він додав, що, на їх думку, існує страх того, що Україна може залишитися один на один з Росією.

"Тому наш виборець чекає від нас не війни з Зеленським, а скоріше бажання допомогти або точніше запобігти можливий сценарій розвороту країни", - повідомив Березенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Парубій може увійти в десятку "Європейської солідарності". Березенко відповів, що поки це закрита інформація, але, на його думку, Парубій точно буде в десятці.