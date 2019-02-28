Порошенко: розкрадання в оборонній сфері розслідують ГПУ, НАБУ і САП

Порошенко заявив, що фігурантів розслідування "посади не врятують"

Хищения в оборонной сфере, которые ранее были обнародованы в СМИ, на сегодня расследуют Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Порошенко отметил, что фигурантов этого уголовного дела ничто не спасет, если факты будут доказаны.

"Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Как только появилась информация, мной было подписано распоряжение об отстранении и обращение в правоохранительные органы", - заявил он.

По его словам, расследование проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

"Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что один из фигурантов расследования, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский готов сотрудничать со следствием.

Накануне САП открыла дело после расследования журналистов по хищениям в оборонно-промышленном комплексе.