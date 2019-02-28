Порошенко: розкрадання в оборонній сфері розслідують ГПУ, НАБУ і САП

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що фігурантів розслідування "посади не врятують"

Розкрадання в оборонній сфері, які раніше були оприлюднені в ЗМІ, на сьогодні розслідують Генпрокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Про це заявив президент Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Порошенко зазначив, що фігурантів цієї кримінальної справи ніщо не врятує, якщо факти будуть доведені.

"Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Як тільки з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів", - заявив він.

За його словами, розслідування проводиться у Генпрокуратурі, НАБУ і САП.

"Зараз за підсумками програми порушено ще одну кримінальну справу. Підкреслюю, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з фігурантів розслідування, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський готовий співпрацювати зі слідством.

Напередодні САП відкрила справу після розслідування журналістів щодо розкрадання в оборонно-промисловому комплексі.