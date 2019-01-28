Порошенко і Гройсман можуть разом піти на вибори до Ради, - джерела

Гройсман може приєднатися до команди Порошенка у випадку його переобрання

В случае победы Петра Порошенко на выборах президента 31 марта 2019 года его команда вместе с премьером Владимиром Гройсманом пойдет на парламентские выборы. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ближе к финишу: с чем Петр Порошенко идет на второй президентский срок".

По данным источников РБК-Украина, у Порошенко и его окружения наладились отношения с Гройсманом. По словам участника президентской команды, оттепель наступила еще перед новым годом.

"Мы поддержали Гройсмана при голосовании за бюджет. Ему, к счастью, удалось избежать дефолта, чем он очень доволен. Ведь с МВФ он бы не договорился без участия президента, у президента прямой диалог с Лагард (Кристин Лагард, директор распорядитель МВФ, - ред.)", - уверяет один из собеседников.

Он также подчеркнул, что предварительно стороны договорились, что в случае победы Порошенко они единой командой пойдут на парламентские выборы. В то же время на данный момент Гройсман не получил никаких гарантий сохранения премьерского кресла.

Напомним, ранее сообщалось, что у Порошенко не намерены использовать церковную тему в избирательной кампании.

Как стало известно РБК-Украина, в регионах начали сбор подписей за инициативу Порошенко по изменениям в Конституцию о вступлении в ЕС и НАТО.