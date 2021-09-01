Порошенко про річницю старту Угоди про асоціацію з ЄС: документ, який змінив Україну

Знаковим днем для європейської України і наших відносин з ЄС вважає п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко 1 вересня 2017 року, коли почала діяти Угода про асоціацію України з Євросоюзом.

"Саме сьогодні, рівно чотири роки тому, почала діяти Угода про асоціацію з ЄС. Угода, яка змінила Україну ще до того, як мені випала честь її підписати, і до того, як вона набрала чинності. Угода, за яку віддали своє життя найкращі з наших синів і доньок під час Революції гідності та в битвах проти російського агресора", - нагадав Порошенко.

За його словами, озираючись назад, виявляється, наскільки непростим був шлях до запуску Угоди про асоціацію.

"Чого лише варті були відчайдушні зусилля північного сусіда, для якого початок дії нашої Угоди з ЄС означав кінець кремлівських впливів в Україні. Однак ми вистояли та з честю пройшли і марафон ратифікації Угоди в державах-членах Союзу, і кампанію гібридної пропаганди проти України в ЄС. Не зупинив Україну і нідерландський референдум 2016 року, який натомість надав Україні можливість продемонструвати, що досягає мети лише і завжди той, хто бачить ціль і знає як до неї дістатися", - переконаний п’ятий президент.

Порошенко впевнений, що українці мають право бути гордими за вміння боротися до кінця, особливо коли йдеться про стратегічні пріоритети, державні інтереси та розбудову країни європейського зразка якості.

"Угода про асоціацію є і залишається тим дороговказом, який здатен забезпечити цю місію. А зафіксований нашою командою євроінтеграційний напрям в Конституції України - вимогою нації до будь-якої влади послідовно і твердо йти обраним більшістю українців шляхом, - наголошує лідер "Європейської Солідарності". - Україні в ЄС бути!"