Порошенко о годовщине старта Соглашения об ассоциации с ЕС: документ, который изменил Украину

Знаковым днем для европейской Украины и наших отношений с ЕС считает пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко 1 сентября 2017 года, когда начала действовать Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

"Именно сегодня, ровно четыре года назад, начало действовать Соглашение об ассоциации с ЕС. Соглашение, которое изменило Украину еще до того, как мне выпала честь его подписать, и до того, как оно вступило в силу. Соглашение, за которое отдали свою жизнь лучшие из наших сыновей и дочерей во время Революции достоинства и в битвах против российского агрессора", - напомнил Порошенко.

По его словам, оглядываясь назад, оказывается, насколько непростым был путь к запуску Соглашения об ассоциации.

"Чего только стоили отчаянные усилия северного соседа, для которого начало действия нашего Соглашения с ЕС означал конец кремлевских воздействий в Украине. Однако мы выстояли и с честью прошли и марафон ратификации Соглашения государств-членов Союза, и кампанию гибридной пропаганды против Украины в ЕС. Не остановил Украину и нидерландский референдум 2016 года, который взамен предоставил Украине возможность продемонстрировать, что достигает цели только и всегда тот, кто видит цель и знает как к ней добраться", - убежден пятый президент.

Порошенко уверен, что украинцы имеют право гордиться умением бороться до конца, особенно когда речь идет о стратегических приоритетах, государственных интересах и развитие страны европейского образца качества.

"Соглашение об ассоциации является и остается путеводителем, который способен обеспечить эту миссию. А зафиксированное нашей командой евроинтеграционное направление в Конституции Украины - требование нации к любой власти последовательно и твердо идти избранным большинством украинцев путем, - отмечает лидер "Европейской Солидарности". - Украина в ЕС быть!"