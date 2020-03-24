ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В МОЗ допускають силові методи для контролю за дотриманням карантину

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 13:42
В МОЗ допускають силові методи для контролю за дотриманням карантину
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В МОЗ говорять, що для людей коронавірус -це така банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить

В МОЗ допускають необхідність силових заходів для контролю за дотриманням карантину через коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Втім, Ляшко зазначив, що не потрібно надіятись, що "тільки поліція буде палками розганяти нас по кімнатах".

"Цього не повинно бути, ми повинні свідомо ставитись до цього питання. Хоча жорсткі заходи, коли потрібно буде більш силовими методами впливати на людей, можливо, теж потрібно застосовувати. Як показує практика США, Іспанії та Італії люди чомусь думають, що коронавірусна хвороба – це така банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить", - заявив він.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я підтвердило 13 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, вже заразились 97 осіб.

Крім того, мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що в місті зафіксували ще два позитивних результати експрес-тестів на коронавірус. МОЗ цю інформацію ще не підтвердив.

Рада на позачерговому засіданні розгляне "антикоронавірусний" пакет законів Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 24 березня
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся