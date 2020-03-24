В МОЗ допускають силові методи для контролю за дотриманням карантину

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В МОЗ говорять, що для людей коронавірус -це така банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить

В МОЗ допускають необхідність силових заходів для контролю за дотриманням карантину через коронавірус. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Втім, Ляшко зазначив, що не потрібно надіятись, що "тільки поліція буде палками розганяти нас по кімнатах".

"Цього не повинно бути, ми повинні свідомо ставитись до цього питання. Хоча жорсткі заходи, коли потрібно буде більш силовими методами впливати на людей, можливо, теж потрібно застосовувати. Як показує практика США, Іспанії та Італії люди чомусь думають, що коронавірусна хвороба – це така банальна інфекція, яка пройде повз і ніхто її не помітить", - заявив він.

Нагадаємо, мер Віталій Кличко допустив закриття Києва на в'їзд і виїзд, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я підтвердило 13 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, вже заразились 97 осіб.

Крім того, мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що в місті зафіксували ще два позитивних результати експрес-тестів на коронавірус. МОЗ цю інформацію ще не підтвердив.