Порошенко гарантував невтручання в церковні справи

У той же час Порошенко підкреслив, що влада не дозволить Росії впливати на українську церкву

Президент України Петро Порошенко гарантував невтручання держави в церковні справи. Про це він заявив на святкуванні 1030-річчя хрещення Київської Русі-України на Володимирській гірці в Києві.

За словами Порошенка, влада не буде втручатися в суто внутрішні церковні справи. Проте в той же час не дозволить цього робити іншим країнам.

"Для того і вважаю вкрай необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор", - зазначив він.

Порошенко також підкреслив, що в Росії православна церква відокремлена від держави лише на папері.

"Насправді вона сама назвалася "скріпою" режиму. Вона повністю і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля. Більше: доктрина "Русского мира" народилася в люксових келіях ієрархів РПЦ. Ця ситуація - загроза національній безпеці України, яка просто зобов'язує нас діяти. Автокефалія - це питання нашої незалежності", - додав президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати автокефалію української церкви.