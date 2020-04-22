ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: Єврокомісія виділить Україні понад мільярд євро макрофінансової допомоги

Новини » Політика     22.04.2020 - 10:46
Порошенко: Єврокомісія виділить Україні понад мільярд євро макрофінансової допомоги
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

"Європейська солідарність" вимагає провести позачергове засідання Ради для ухвалення так званого банківського закону

Європейська комісія невдовзі оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги Україні, її розмір може перевищити мільярд євро. Про це повідомив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Гарна новина від моїх друзів в Брюсселі. Зовсім скоро Європейська комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу. При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро", - зазначив Порошенко.

На його думку, це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, а також "ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років".

"Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів", - наголосив п’ятий президент.

Порошенко також зазначив, що фракція "Європейська солідарність" вимагає провести цього тижня позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення так званого банківського закону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європейський союз готовий надати Україні комплексну підтримку для боротьби із пожежами в Чорнобильській зоні.

Герасимов: рік тому країна втратила професійну владу ЄС розкритикував реакцію США на пандемію коронавірусу
Новини України ЕврокомиссияЕвросоюзПорошенко Петро
News
On Top