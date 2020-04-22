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Порошенко: Еврокомиссия выделит Украине более миллиарда евро макрофинансовой помощи

Новости » Политика     22.04.2020 - 10:46
Порошенко: Еврокомиссия выделит Украине более миллиарда евро макрофинансовой помощи
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

"Европейская солидарность" требует провести внеочередное заседание Рады для принятия так называемого банковского закона

Европейская комиссия скоро объявит решение о выделении макрофинансовой помощи Украине, ее размер может превысить миллиард евро. Об этом сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом, планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро", - отметил Порошенко.

По его мнению, это мощное проявление солидарности и поддержки нашей страны со стороны Евросоюза, а также "признак высокого доверия и уважения, которые перестраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет".

"Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все препятствия к возобновлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой нужной помощи от наших европейских партнеров", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко также отметил, что фракция "Европейская солидарность" требует провести на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады для принятия так называемого банковского закона.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне.

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