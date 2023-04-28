Порошенко: есть только один сценарий окончания войны - победа Украины и всего свободного мира

"Есть две основные составляющие победы. Первая - стабильная безопасность на континенте. Не в Украине, а на континенте или, возможно, даже в мире. А это возможно только при полноправном членстве Украины в НАТО и выводе всех российских войск с территории Украины. Второй фактор - депутинизация: России, Европы –ʼ- Германии, Польши и т.д. Мы должны остановить любые попытки Путина использовать демократический механизм для подрыва стабильности и мира на континенте", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что для ускорения победы Украины необходимы пять ключевых факторов.

"Это мой план победы для Украины и Европы. Первое: оружие. Нам не хватает оружия, прежде всего боеприпасов, истребителей, артиллерии и ракет большой дальности, потому что это совершенно новый вид войны. Второе: санкции. Действующие санкции обрезают экспортные возможности России, что может заставить Путина пойти на переговоры после вывода войск Третье: справедливость Путин должен предстать перед судом в Гааге Четвертое: экономическая поддержка, которая поможет нам выжить Я не о реконструкции, на это будет время, а о финансовой поддержке. е: полноправное членство Украины в ЕС и НАТО. Если мы сможем скоординировать эти пять шагов, мы сможем достичь победы за очень короткое время", - убежден Порошенко.

На вопрос, готова ли украинская нация прекратить огонь из-за "усталости Запада от войны", Порошенко сказал: "однозначно нет, потому что прекращение огня - возможность для Путина".