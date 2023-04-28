Порошенко: є лише один сценарій закінчення війни - перемога України і всього вільного світу

"Є дві основні складові перемоги. Перша - стабільна безпека на континенті. Не в Україні, а на континенті чи, можливо, навіть у світі. А це можливо лише за умови повноправного членства України в НАТО та виведення всіх російських військ з території України. Другий фактор - депутінізація: Росії, Європи - Німеччини, Польщі тощо. Ми повинні зупинити будь-які спроби Путіна використовувати демократичний механізм для підриву стабільності та миру на континенті", - заявив Порошенко.

Він також додав, що для прискорення перемоги України необхідні п’ять ключових факторів.

"Це мій план перемоги для України та Європи. Перше: зброя. Нам не вистачає зброї, насамперед боєприпасів, винищувачів, артилерії та ракет великої дальності, тому що це абсолютно новий вид війни. Друге: санкції. Дієві санкції обрізають експортні можливості Росії, що може змусити Путіна піти на переговори після виведення військ. Третє: справедливість. Путін має постати перед судом у Гаазі. Четверте: економічна підтримка, яка допоможе нам вижити. Я не про реконструкцію, на це буде час, а про фінансову підтримку. І п’яте: повноправне членство України в ЄС і НАТО. Якщо ми зможемо скоординувати ці п’ять кроків, ми зможемо досягти перемоги за дуже короткий час", - переконаний Порошенко.

На запитання, чи готова українська нація припинити вогонь через "втому Заходу від війни", Порошенко сказав: "однозначно ні, тому що припинення вогню - можливість для Путіна".