Порошенко: є лише один сценарій закінчення війни - перемога України і всього вільного світу

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що є лише один сценарій завершення війни, яку розв’язала Росія - перемога України та демократичного світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в інтерв’ю Rzeczpospolita.
"Є дві основні складові перемоги. Перша - стабільна безпека на континенті. Не в Україні, а на континенті чи, можливо, навіть у світі. А це можливо лише за умови повноправного членства України в НАТО та виведення всіх російських військ з території України. Другий фактор - депутінізація: Росії, Європи - Німеччини, Польщі тощо. Ми повинні зупинити будь-які спроби Путіна використовувати демократичний механізм для підриву стабільності та миру на континенті", - заявив Порошенко.
Він також додав, що для прискорення перемоги України необхідні п’ять ключових факторів.
"Це мій план перемоги для України та Європи. Перше: зброя. Нам не вистачає зброї, насамперед боєприпасів, винищувачів, артилерії та ракет великої дальності, тому що це абсолютно новий вид війни. Друге: санкції. Дієві санкції обрізають експортні можливості Росії, що може змусити Путіна піти на переговори після виведення військ. Третє: справедливість. Путін має постати перед судом у Гаазі. Четверте: економічна підтримка, яка допоможе нам вижити. Я не про реконструкцію, на це буде час, а про фінансову підтримку. І п’яте: повноправне членство України в ЄС і НАТО. Якщо ми зможемо скоординувати ці п’ять кроків, ми зможемо досягти перемоги за дуже короткий час", - переконаний Порошенко.
На запитання, чи готова українська нація припинити вогонь через "втому Заходу від війни", Порошенко сказав: "однозначно ні, тому що припинення вогню - можливість для Путіна".
Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.
В результаті ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.
Наразі поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід. У місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.
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