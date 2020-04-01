Порошенко: дефолт - це відсутність зарплат, пенсій і наступ Росії

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

На його думку, президент Володимир Зеленський залишився перед дуже непростим вибором

Дефолт в Україні означатиме відсутність зарплат, пенсій та наступ Росії. Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко в інтерв‘ю українським телеканалам, передає РБК-Україна.

"У нас стоїть питання не просто розвитку, а виживання країни. Хочу наголосити, що кошти, які будуть залучені, йдуть на покриття дефіциту бюджету - вони йдуть на виплату пенсій, бо Пенсійний фонд має дефіцит. Пенсії немає чим виплачувати. Треба чесно розмовляти з власним народом. Фонди боротьби з безробіттям не покриватимуть виплат по безробіттю людей, яких зараз примусово звільняють з роботи у зв’язку із зупинкою підприємств, у зв’язку з карантином. Люди похилого віку, самозайняті, ФОПи, які працювали в ресторанах, на ринках, - зараз все це закрито. Люди залишилися без коштів для існування, і залишилося в них на два тижні, на місяць грошей", - сказав Порошенко.

На його думку, президент Володимир Зеленський залишився перед дуже непростим вибором.

"На щастя, зараз вибір був зроблений на користь України. Як буде далі - я не знаю. Бо замість того, аби прийняти закон про банки в цілому, він був прийнятий в першому читанні. В які ігри ми намагаємося грати? Щоб зараз накидали поправок, затягнули та зруйнували таким чином напрямок співпраці з міжнародними фінансовими організаціями?" - додав Порошенко.

Порошенко переконаний, відсутність МВФ означає дефолт для країни, а дефолт - російський наступ.

"Або ми працюємо над порятунком держави, бо сьогодні мова йде не про розвиток, а про порятунок держави. І тут треба чесно говорити з народом. І тому ніхто навіть сумніву не мав, що "Європейська солідарність" буде лідером цього процесу", - резюмував лідер партії.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.