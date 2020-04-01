ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко: дефолт - это отсутствие зарплат, пенсий и наступление России

Новости » Политика     01.04.2020 - 20:51
Порошенко: дефолт - это отсутствие зарплат, пенсий и наступление России
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его мнению, президент Владимир Зеленский остался перед очень непростым выбором

Дефолт в Украине будет означать отсутствие зарплат, пенсий и наступление России. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает РБК-Украина.

"У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, так как Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды борьбы с безработицей не будут покрывать выплат по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином. Люди преклонного возраста, самозанятые, ФОПы, которые работали в ресторанах, на рынках, - сейчас все это закрыто. Люди остались без средств для существования, и денег у них осталось на две недели, на месяц", - сказал Порошенко.

По его мнению, президент Владимир Зеленский остался перед очень непростым выбором.

"К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше - я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом, он был принят в первом чтении. В какие игры мы пытаемся играть? Чтобы сейчас накидали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями?" - добавил Порошенко.

Порошенко убежден, отсутствие МВФ означает дефолт для страны, а дефолт - российское наступление.

"Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому никто даже сомнения не имел, что "Европейская солидарность" будет лидером этого процесса", - резюмировал лидер партии.

Напомним, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Порошенко: через год после выборов президента нужно спасать Украину от дефолта Порошенко объяснил, почему "Европейская солидарность" голосовала за рынок земли
Новости Украины Порошенко Петрдефолт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь