Створення ПЦУ було б неможливим без підтримки народу, - Порошенко

Фото (president.gov.ua)

Порошенко взяв участь у молебні за отримання томосу про автокефалію і створення ПЦУ

Президент України Петро Порошенко заявив, що без підтримки народу ніякими адміністративними методами не вдалося б створити незалежну Православну церкву України (ПЦУ). Про це він заявив під час робочої поїздки у Вінницьку область, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко взяв участь у подячному молебні за отримання томосу про автокефалію і створення ПЦУ. Молебень відправили предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній і митрополит Вінницький і Барський Симеон у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці.

Після молебня Порошенко звернувся до присутніх у соборі і привітав усіх з різдвяними та новорічними святами, зазначивши, що в цьому році ці святкові дні особливі.

Глава держави нагадав всі етапи процесу створення Православної церкви України. Так, переговори з цього питання з Вселенським патріархатом проводилися тривалий час.

"Незважаючи на величезний тиск з боку Російської Федерації - країни-агресора, прямі загрози, загрози йому, загрози церкві, він це зробив", - сказав Порошенко, подякувавши Вселенському патріарху Варфоломію за рішучість, сміливість, віру і мудрість, які він продемонстрував у вирішенні цього питання.

Порошенко зазначив, що ієрархи церков продемонстрували єдність у цьому питанні, підтримавши відповідне звернення до Вселенського патріарха про надання автокефалії української церкви. За словами Порошенка, незважаючи на певний скепсис, утворення Української церкви з історичної точки зору сталося миттєво, за дні або тижні.

"Я приїхав сюди зі словами вдячності кожному з вас за ту молитву, бо без молитви це все було б неможливе, ту віру, яку ви демонстрували, подякувати за вашу підтримку владики Симеона ... Без вашої підтримки ніякими адміністративними методами це зробити просто неможливо", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко переконаний, що парафії церков, які є в Україні, продовжать приєднання до єдиної помісної Православної церкви України