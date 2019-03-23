Порошенко: Бойко і Медведчук хочуть повісити Україну на "газову гілку"

Кандидат у президенти Юрій Бойко і глава політрада "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук переговорами з керівництвом Російської Федерації намагаються повісити Україну на "газову гілку". Про це на Раді регіонального розвитку в Чернівцях заявив президент Петро Порошенко.

Порошенко також зазначив, що Бойко і Медведчук в Москві обговорювали конфігурацію майбутньої коаліції.

"Вони обговорюють, як повісити знову Україну на російську газову гілку. Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів і після парламентських виборів", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, 22 березня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори" з прем'єром Російської Федерації Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. За підсумками переговорів російська сторона заявила про готовність обговорювати нові контракти на транзит і поставки газу.

Пізніше стало відомо, що Служба безпеки України дасть правову оцінку візиту Бойка і Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їхнім заявам.