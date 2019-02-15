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Порошенко: "азовський пакет" санкцій проти Росії буде схвалений на початку тижня


За словами президента, це буде "підвищена ціна" за акт агресії РФ проти України

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции перед журналистами заявил, что новый пакет санкций против России из-за атаки на украинские корабли в Керченском проливе будет одобрен в начале недели. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Прямой".

По словам президента, это будет "повышенная цена" за акт агрессии РФ против Украины.

"В случае, когда нет прогресса, в ближайшее время будут применены санкции. По санкциям сегодня мы скоординировали наши усилия, сегодня в целом обсужден и утвержден "азовский пакет санкций", - заявил он.

Порошенко добавил, что проект санкций составляет 124 страницы. Он заявил, что в начале следующей недели в Брюсселе санкции точно будут приняты.

РБК-Украина писало, что сегодня в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко обсудил с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем "азовский пакет санкций" против России. В тот же момент в МИД РФ заявили, что поводы для введения новых санкций против России придумывают из ничего.

Напомним, в ЕС согласовали санкции против России из-за атаки в Азовском море. Также в Сенате США подготовили проект санкций против России в ответ на вмешательство в выборы в других странах и агрессию в Украине.

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