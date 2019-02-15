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У РФ відреагували на загрозу санкцій Євросоюзу

Новини » Політика    15.02.2019 - 21:10
У РФ відреагували на загрозу санкцій Євросоюзу
Ілюстративне фото (УНІАН)

У РФ вважають, що санкції ЄС не мають під собою підстави

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що приводи для введення нових санкцій проти Росії придумують з нічого. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Це речі, з одного боку, системні з точки зору курсу на стримування Росії, з іншого боку - абсолютно не мають під собою підстави. Тому що придумуються приводи з нічого", - вважають в МЗС РФ.

Нагадаємо, дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці.

Також в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з агресією в Україні. Нові обмеження можуть торкнутися банків, енергетичних компаній та суверенного боргу. Крім того, американські сенатори розраховують ввести санкції проти російських газових проектів за кордоном.

РБК-Україна писало, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.

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