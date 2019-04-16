Порошенко анонсував зустріч "нормандської четвірки" у червні

Президент Петро Порошенко заявив, що в червні 2019 року має відбутися саміт нормандського формату, на якому буде піднято питання виведення російських військ з України. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Порошенко повідомив, що зустріч може відбутися в День висадки союзників у Нормандії (6 червня, - ред.).

"Уже у травні або на початку червня будуть підписані документи нормандського формату, де буде передбачено виведення російських військ з української території, виведення важкої техніки і артилерії, роззброєння незаконних збройних формувань і прийняття рішення про введення блакитних шоломів ООН", - сказав президент.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін виступає за збереження ролі Німеччини і Франції в якості посередників під час переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Додамо, раніше глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі можлива після того, як Україна, Німеччина і Франція узгодять реальну порядку денного з приводу врегулювання на Донбасі.