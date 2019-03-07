Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства

Підприємство буде виробляти у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки

Президент Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия, которое будет производить в Запорожье комплектующие к современной беспилотной технике. Об этом сообщается в Twitter главы государства.

Так, президент отметил, что приобретение боевых беспилотников - часть программы партнерства между Украиной и странами-членами НАТО.

"Современные беспилотники Bayraktar TB2 - уже в Украине. Тактические дроны, изготовленные в Турции, способные в течение 12 часов вести наблюдение и наносить высокоточные удары. Приобретение боевых беспилотников - часть программы партнерства между Украиной и странами-членами НАТО. Следующий шаг программы - создание совместного украинско-турецкого предприятия, которое будет производить в Запорожье комплектующие к современной беспилотной технике", - сообщил он.

Напомним, вчера Порошенко анонсировал испытания ударного беспилотного комплекса "Байрактар". "Скоро состоятся испытания ударного беспилотного комплекса "Байрактар ​", о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции", - подчеркнул глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Makina" подписали договор о закупке ударных дронов Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Минобороны Степан Полторак заявил, что в 2019 году Украина сможет закупить до двадцати новых типов вооружений, которых ранее не было на вооружении ВСУ.