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Порошенко анонсував випробування ударного безпілотного комплексу

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 17:28
Порошенко анонсував випробування ударного безпілотного комплексу
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про поставки комплексу вдалося домовитися з президентом Туреччини

Президент України Петро Порошенко анонсував випробування ударного безпілотного комплексу "Байрактар". Про це він заявив у ході засідання Ради національної безпеки і оборони з реформування держконцерну "Укроборонпром", повідомляє РБК-Україна.

Порошенко анонсував випробування ударного безпілотного комплексу

За словами глави держави, про поставки комплексу вдалося домовитися з президентом Туреччини.

"Скоро відбудеться випробування ударного безпілотного комплексу "Байрактар", про поставки якого нам вдалося домовитися з президентом Туреччини. Вперше за роки незалежності держава створює виробництво боєприпасів, це стало можливим завдяки спецконфіскації коштів режиму Януковича", - підкреслив він.

Порошенко зазначив, що у 2014 ЗСУ використовували напіваматорські зразки безпілотників.

"А на сьогодні ЗСУ прийняли на озброєння і закуповують сучасні комплекси українського виробництва: "Спектатор", "Фурія", "Лелека", Fly Eye та інші. Цього року буде взято на озброєння безпілотний комплекс "Сокіл", - зазначив глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні проходить засідання РНБО з питання реформування держконцерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, в січні українська державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія "Baykar Makina" підписали договір про закупівлю ударних дронів Bayraktar TB2 для Збройних сил України.

Раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що в 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні ЗСУ.

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