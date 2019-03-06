Порошенко анонсував випробування ударного безпілотного комплексу

Про поставки комплексу вдалося домовитися з президентом Туреччини

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал испытания ударного беспилотного комплекса "Байрактар". Об этом он заявил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны по реформированию госконцерна "Укроборонпром", сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, о поставках комплекса удалось договориться с президентом Турции.

"Скоро состоятся испытания ударного беспилотного комплекса "Байрактар ​", о поставках которого нам удалось договориться с президентом Турции. Впервые за годы независимости государство создает производство боеприпасов, это стало возможным благодаря спецконфискации средств режима Януковича", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что в 2014 ВСУ использовали полулюбительские образцы беспилотников.

"А сегодня ВСУ приняли на вооружение и закупают современные комплексы украинского производства: "Спектатор", "Фурия", "Лелека", Fly Eye и другие. В этом году будет взят на вооружение беспилотный комплекс "Сокол", - отметил глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня проходит заседание СНБО по вопросу реформирования госконцерна "Укроборонпром".

Напомним, в январе украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Makina" подписали договор о закупке ударных дронов Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что в 2019 году Украина сможет закупить до двадцати новых типов вооружений, которых ранее не было на вооружении ВСУ.