Поражение РФ в войне с Украиной необходимо для избежания Третьей мировой, - Каллас
Поражение России в ее широкомасштабной военной агрессии против Украины поможет избежать начала потенциальной Третьей мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас в интервью EUobserver.
Такой тезис глава эстонского правительства озвучила в Брюсселе журналистам перед Европейским советом в среду.
"(Если) Россия (проиграет) эту войну, тогда нам не придется беспокоиться о Третьей мировой войне", - сказала она.
Также Каллас добавила, что приоритетом для стран условного Запада является стремление к миру, основанному на международном праве, а не на диктате агрессора. Только тогда он будет стойким.
"Мы хотим иметь мир, но мы хотим иметь устойчивый мир, а мир на условиях России не является устойчивым", - заявила премьер Эстонии.
Каллас также отметила, что разница между началом Второй мировой войны и происходящим сейчас заключается в стойкости и борьбе Украины.
"Поэтому война не продвигается дальше, (но) если Украина падет, это (война - ред.) будет по всей Европе", - сказала глава эстонского правительства.
Кроме того, Каллас также рассказала о планах увеличения расходов на оборону, а также о важности помощи Украине и укреплении европейской безопасности.
Угроза безопасности в мире при поражении Украины
Напомним, что об угрозе дальнейшей эскалации в контексте продолжающейся широкомасштабной войны РФ против Украины, в том числе в случае выигрыша Кремля, все чаще стали звучать высказывания разных топ-чиновников, лидеров государств.
Так, например, в конце февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что если США и страны Запада не помогут Украине выиграть войну, это развяжет руки российскому диктатору Владимиру Путину и его приспешникам и спровоцирует большее количество войн в мире.
Недавно Путин стал угрожать Третьей мировой войной из-за помощи Запада Украине.
16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.
Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.
Также ранее в МИДе Литвы рассказали, почему в Европе начали говорить об угрозе нападения России.
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