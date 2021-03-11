Поразки "Динамо" і "Шахтаря" та інші результати 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 11 березня, пройшли перші поєдинки 1/8 фіналу футбольної Ліги Європи. Обидва українські клуби - "Динамо" і "Шахтар", свої поєдинки програли.

Так, в перших матчах 1/8 фіналу другого по престижу турніру в Європі зафіксовані такі результати:

Нагадаємо, на цьому тижні також відбулися чотири з восьми матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, боротьбу за головний клубний європейський трофей продовжать "Боруссія" Дортмунд, "Порту", "ПСЖ" і "Ліверпуль". Вони вибили з турніру "Севілью", "Ювентус", "Барселону" і "Лейпциг" відповідно.

Наступного тижня відбудуться ще чотири матчі 1/8 фіналу ЛЧ. У вівторок зіграють "МанСіті" - "Боруссія" (Менхенгладбах) і "Реал" - "Аталанта". У середу ще дві путівки розіграють "Челсі" - "Атлетіко" і "Баварія" - "Лаціо".