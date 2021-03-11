RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поразки "Динамо" і "Шахтаря" та інші результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Автор: Ігор Литвиненко

У четвер, 11 березня, пройшли перші поєдинки 1/8 фіналу футбольної Ліги Європи. Обидва українські клуби - "Динамо" і "Шахтар", свої поєдинки програли.

Детальніше про всі сьогоднішні результати - в матеріалі РБК-Україна.

Так, в перших матчах 1/8 фіналу другого по престижу турніру в Європі зафіксовані такі результати:

  • "Славія" (Чехія) - "Рейджерс" (Шотландія) - 1:1;
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Мілан" (Італія) - 1:1;
  • "ДИНАМО" (Україна) - "Вільяреал" (Іспанія) - 0:2;
  • "Аякс" (Нідерланди) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 3:0;
  • "Гранада" (Іспанія) - "Мольде" (Норвегія) - 2:0;
  • "Тоттенхем" (Англія) - "Динамо" (Хорватія) - 2:0;
  • "Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія) - 1:3;
  • "Рома" (Італія) - "ШАХТАР" (Україна) - 3:0.

Матчі-відповіді пройду через тиждень, 18 березня.

Нагадаємо, на цьому тижні також відбулися чотири з восьми матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, боротьбу за головний клубний європейський трофей продовжать "Боруссія" Дортмунд, "Порту", "ПСЖ" і "Ліверпуль". Вони вибили з турніру "Севілью", "Ювентус", "Барселону" і "Лейпциг" відповідно.

Наступного тижня відбудуться ще чотири матчі 1/8 фіналу ЛЧ. У вівторок зіграють "МанСіті" - "Боруссія" (Менхенгладбах) і "Реал" - "Аталанта". У середу ще дві путівки розіграють "Челсі" - "Атлетіко" і "Баварія" - "Лаціо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДинамоШахтарЛіга ЄвропиФутбол
Читайте також
Льов залишить пост головного тренера збірної Німеччини після Євро-2020
Президент "Олімпіка" заявив про системну проблему суддівства в УПЛ
Прогноз погоди