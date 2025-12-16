RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Не раненых, а убитых: Зеленский озвучил ежемесячные потери России в войне против Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В войне против Украины Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат. Речь идет не о раненых военных, а именно погибших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин тратит "около 30 тысяч солдатских жизней на фронте" в Украине каждый месяц.

"Не раненых. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян. Другой месяц - 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, которые подтверждают эти смерти", - сказал президент.

Он добавил, что добавил "российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно - россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждое евро которые они теряют".

 

Визит Зеленского в Нидерланды

Напомним, сегодня, 16 декабря, президент Украины находится с визитом в Гааге.

У него запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, а также аудиенция с нидерландским королем Виллемом-Александром.

Потери России в войне

По последним данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 190 620 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины