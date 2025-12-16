Не раненых, а убитых: Зеленский озвучил ежемесячные потери России в войне против Украины

В войне против Украины Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат. Речь идет не о раненых военных, а именно погибших.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов.
По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин тратит "около 30 тысяч солдатских жизней на фронте" в Украине каждый месяц.
"Не раненых. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян. Другой месяц - 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, которые подтверждают эти смерти", - сказал президент.
Он добавил, что добавил "российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно - россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждое евро которые они теряют".
Напомним, сегодня, 16 декабря, президент Украины находится с визитом в Гааге.
У него запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, а также аудиенция с нидерландским королем Виллемом-Александром.
По последним данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 190 620 военных.
В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.