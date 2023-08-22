ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Раненые люди и поврежденная многоэтажка. В Сумской ОВА рассказали об обстрелах за день

Сумская область, Вторник 22 августа 2023 23:59
UA EN RU
Раненые люди и поврежденная многоэтажка. В Сумской ОВА рассказали об обстрелах за день Фото: российские военные обстреливали Сумскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты совершили 20 обстрелов по населенным пунктам Сумской области в приграничных районах в течение дня, 22 августа. В результате вражеских ударов были ранены гражданские, а также зафиксировано повреждение многоэтажки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).

Так, в регионе зарегистрировали 115 взрывов за день. Под вражеский огонь попали Великописаревская, Середино-Будская, Краснопольская, Хотинская, Дружбовская, Эсманская, Белопольская общины Сумской области

Данные об атаках:

  • Великописаревское общество: войска РФ били из минометов (3 взрыва) и СПГ (4 взрыва), совершали авиационные обстрелы НАР (10 взрывов).
  • Краснопольское общество: оккупанты наносили удары из минометов (18 взрывов), артиллерии (САУ) (4 взрыва) и АГС (9 взрывов).
  • Хотинская община: противник применял для обстрелов минометы (8 взрывов).
  • Середино-Будская община: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов). В результате были ранены 4 мирных жителя и повреждены 7 частных автомобилей. Кроме того, враг осуществил обстрел с помощью дронов-камикадзе (2 взрыва). Была повреждена многоэтажка.
  • Дружбовская община: россияне сбросили на территорию общины 4 мины, а также били из АГС (30 взрывов).
  • Эсманская община: зафиксированы вражеские минометные обстрелы (6 взрывов).
  • Белопольское общество: войска РФ сбросили 9 мин на территорию общества.

Обстрелы Сумской области

В Сумской области населенные пункты в приграничных районах практически каждый день подвергаются российским обстрелам. Оккупанты для своих атак активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.

Ранее сообщалось, что 13 августа войска РФ обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.

Напомним также, что 11 августа оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям