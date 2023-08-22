Раненые люди и поврежденная многоэтажка. В Сумской ОВА рассказали об обстрелах за день

Российские оккупанты совершили 20 обстрелов по населенным пунктам Сумской области в приграничных районах в течение дня, 22 августа. В результате вражеских ударов были ранены гражданские, а также зафиксировано повреждение многоэтажки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию ( ОВА ).

Так, в регионе зарегистрировали 115 взрывов за день. Под вражеский огонь попали Великописаревская, Середино-Будская, Краснопольская, Хотинская, Дружбовская, Эсманская, Белопольская общины Сумской области

Данные об атаках:

Великописаревское общество: войска РФ били из минометов (3 взрыва) и СПГ (4 взрыва), совершали авиационные обстрелы НАР (10 взрывов).

Краснопольское общество: оккупанты наносили удары из минометов (18 взрывов), артиллерии (САУ) (4 взрыва) и АГС (9 взрывов).

Хотинская община: противник применял для обстрелов минометы (8 взрывов).

Середино-Будская община: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов). В результате были ранены 4 мирных жителя и повреждены 7 частных автомобилей. Кроме того, враг осуществил обстрел с помощью дронов-камикадзе (2 взрыва). Была повреждена многоэтажка.

Дружбовская община: россияне сбросили на территорию общины 4 мины, а также били из АГС (30 взрывов).

Эсманская община: зафиксированы вражеские минометные обстрелы (6 взрывов).

Белопольское общество: войска РФ сбросили 9 мин на территорию общества.

Обстрелы Сумской области

В Сумской области населенные пункты в приграничных районах практически каждый день подвергаются российским обстрелам. Оккупанты для своих атак активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.

Ранее сообщалось, что 13 августа войска РФ обстреляли 9 территориальных общин Сумской области, и в результате атак были повреждены дома.

Напомним также, что 11 августа оккупанты совершили 9 обстрелов по приграничным общинам Сумской области, в результате чего были повреждены жилищные хозяйства.