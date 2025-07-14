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Раненые дети и пожары: появились фото последствий ударов по Днепропетровской области

Понедельник 14 июля 2025 09:35
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Раненые дети и пожары: появились фото последствий ударов по Днепропетровской области Фото: атака РФ на Днепропетровщину (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В результате атаки дронов на Днепропетровскую области в ночь на 14 июля есть попадания в двух районах. Вспыхнули пожары и пострадали три человека, среди них - две 13-летние девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и ГСЧС Украины.

Сообщается, что ночью российский агрессор направил на область беспилотники. Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов, однако были и попадания в двух районах.

В Днепровском районе области российские беспилотники попали по жилой застройке. Пострадали три человека две 13-летние девочки и 51-летний мужчина. Все они госпитализированы.

По информации Лысака, дети находятся в состоянии средней тяжести, мужчина - в тяжелом.

В результате атаки возникли масштабные возгорания. Горели три частных дома, два гаража, четыре хозяйственные постройки и лесной участок. Огонь охватил площадь около 1000 м². Полностью уничтожено семь автомобилей, еще четыре повреждены.

К тушению пожаров были привлечены 41 спасатель и 11 единиц техники.

По данным ГСЧС, все пожары удалось ликвидировать. Спасатели также опубликовали фото с места происшествия, на которых видны масштабы разрушений.

Фото: Атака РФ на Днепропетровщину (t.me/dsns_telegram)

Кроме Днепровского района, удар зафиксирован также на Криворожье. Там в результате атаки вспыхнул пожар и повреждена гражданская инфраструктура.

Никопольский район подвергся обстрелам из артиллерии и FPV-дронов. Под ударом оказались Никополь, а также Покровская и Марганецкая громады. В этих районах, по предварительным данным, обошлось без раненых и погибших.

Обстрел Украины

Вечером 13 и ночью 14 июля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с использованием ракет и дронов.

Было запущено четыре ракеты С-300/400 и 136 ударных БпЛА, из которых до 90 - это "Шахеды". Защитники неба уничтожили 61 боевой дрон, еще 47 имитаторов нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Также россияне ударили по Сумах, после чего часть города осталась без света.

Кроме того, оккупанты обстреляли город Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

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