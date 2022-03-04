ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Болісне рішення". Столтенберг пояснив, чому НАТО не вводить безпольотну зону над Україною

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 04 березня 2022 15:46
"Болісне рішення". Столтенберг пояснив, чому НАТО не вводить безпольотну зону над Україною Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Альянс не хоче вводити безпольотну зону над територією України. За його словами, НАТО не хоче прямого конфлікту з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга за підсумками засідання міністрів закордонних справ НАТО.

Столтенберг пояснив, що єдиний спосіб реалізувати безпольотну зону - це відправити літаки в український повітряний простір і збивати російські літаки. У такому випадку, за словами генсека НАТО, все може закінчиться "повноцінною війною в Європі, в яку буде втягнуто набагато більше країн".

"Як союзники по НАТО ми зобов'язані не допустити, щоб ця війна вийшла за межі України. Ми вирішили, що не будемо входити ні в українське небо, ні на територію України. НАТО не буде частиною цього конфлікту", - сказав він.

Як вважає Столтенберг, якщо НАТО буде безпосередньо залучено у війну в Україні, то буде "більше людських страждань, більше вбитих цивільних осіб".

"Наше головне завдання - захистити мільярд людей, які живуть в 30 країнах-членах НАТО", - додав генсек.

Нагадаємо, сьогодні Столтенберг заявив, що літаків НАТО в небі України не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України Єнс Столтенберг
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна