"Болісне рішення". Столтенберг пояснив, чому НАТО не вводить безпольотну зону над Україною
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Альянс не хоче вводити безпольотну зону над територією України. За його словами, НАТО не хоче прямого конфлікту з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга за підсумками засідання міністрів закордонних справ НАТО.
Столтенберг пояснив, що єдиний спосіб реалізувати безпольотну зону - це відправити літаки в український повітряний простір і збивати російські літаки. У такому випадку, за словами генсека НАТО, все може закінчиться "повноцінною війною в Європі, в яку буде втягнуто набагато більше країн".
"Як союзники по НАТО ми зобов'язані не допустити, щоб ця війна вийшла за межі України. Ми вирішили, що не будемо входити ні в українське небо, ні на територію України. НАТО не буде частиною цього конфлікту", - сказав він.
Як вважає Столтенберг, якщо НАТО буде безпосередньо залучено у війну в Україні, то буде "більше людських страждань, більше вбитих цивільних осіб".
"Наше головне завдання - захистити мільярд людей, які живуть в 30 країнах-членах НАТО", - додав генсек.
Нагадаємо, сьогодні Столтенберг заявив, що літаків НАТО в небі України не буде.