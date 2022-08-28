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Гайдай про "референдуми" в окупації: наші військові зруйнують плани росіян

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Київ, Неділя 28 серпня 2022 22:53
Гайдай про "референдуми" в окупації: наші військові зруйнують плани росіян Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти не зможуть провести так звані "референдуми" в захоплених районах 11 вересня 2022 року, оскільки українські військові зруйнують всі їхні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на телемарафоні.

"Жодного разу, починаючи з 24 лютого, всі дати, які оголошували росіяни або давали дедлайни для якихось своїх планів, жоден план у них не втілився. Тому те, що вони раніше називали - 9 травня, три дні на Київ, зараз 11 вересня - я вас запевняю, жодні їхні плани не будуть втілені в життя. Наші військові все це зруйнують, і що вони (росіяни, - ред.) запланують, знайдуть 150 млн причин, щоб перенести свої плани", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів РБК-Україна, що проведення "референдумів" на окупованих територіях залежатиме від ситуації на фронті.

Зазначимо, біля захопленого Мелітополя партизани підірвали російський штаб, де йшла підготовка до "референдуму".

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Референдум Війна Росії проти України
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