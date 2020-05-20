Зниження "зелених" тарифів без реструктуризації кредитів в держбанках практично неможливе, - Тинний

Фото: Ігор Тинний (з відкритих джерел)

На його думку, зниження "зелених" тарифів без відповідної реструктуризації боргів призведе до дефолту для багатьох підприємців

Проведення ретроспективного зниження "зелених" тарифів практично неможливе без одночасної реструктуризації кредитів в державних банках, виданих для будівництва об'єктів відновлюваної енергетики.

Про це в авторській колонці на “Економічній правді" заявив підприємець Ігор Тинний, один з найбільших інвесторів у відновну енергетику в Україні.

На його думку, зниження "зелених" тарифів без відповідної реструктуризації боргів призведе до дефолту для багатьох підприємців.

"Держбанки видали кредитів інвесторам у ВДЕ на суму понад 1 млрд євро. У середньому кредити видавалися на 5 років, з яких пройшли вже 1,5-2 роки. Приблизно стільки ж кредитів видав ЄБРР", - пише бізнесмен.

В найближчі 4 роки на виплати по тілу кредитів потрібно 400-500 млн євро щорічно, що стане неможливим при істотному зниженні діючих "зелених" тарифів. Виходом може стати реструктуризація боргів, однак постанова НБУ №351 забороняє продовження терміну виплат, вважає експерт.

"Оскільки уряд наполегливо вимагає великих "жертвоприношень", а вільний (після обслуговування кредитів) грошовий потік багатьох проектів при цьому стає негативним – інвестори вимагають скасування постанови НБУ №351, яке де-факто забороняє продовжувати терміни погашення кредитів", - заявив Тинний.

Він також додав, що при продовженні терміну погашення кредитів до 7-10 років погодитися зі зниженням "зелених" тарифів інвесторам було б легше.

Нагадаємо, раніше Тинний заявляв, що пандемія Cоvid-19 вимагає мобілізації всього українського суспільства і бізнесу, особливо в ситуації, коли після введення жорсткого карантину багато українських сімей опинилися на межі виживання, а бізнес переживає далеко не кращі часи.

Автор: Олександра Діденко