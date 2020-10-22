Спроба захоплення влади: у Харківській області запобігли незаконному референдуму

Фото: табличка на будівлі СБУ (РБК-Україна)

У Харківській області Служба безпеки України запобігла спробі захоплення влади через проведення незаконного референдуму. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, селищний голова одного з населених пунктів Лозівського району 21 вересня підписав незаконне рішення сесії ради про призначення місцевого референдуму для створення об’єднаної територіальної громади. Він разом з депутатами вирішив, що нова громада має об’єднати ще сім сусідніх сіл.

Зазначається, що через проведення референдуму чиновники планували надати своєму рішенню статус легітимного. Однак СБУ попереджає про недопустимість такий дій, передбачених ст. 110 Кримінального кодексу України, що можуть призвести до порушення цілісності та суверенітету держави.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці почали встановлювати осіб, які причетні до протиправної діяльності, а також вилучати речові докази.

Нагадаємо, на початку місяця Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке намагалося сформувати у Прилуках "міськраду".

Також РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала діяльність "ботоферми" в Києві, яка фінансувалася з Росії. Її також використовували деякі партії для чорного піару.