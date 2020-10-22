Попытка захвата власти: в Харьковской области предотвратили незаконный референдум

Фото: табличка на здании СБУ (РБК-Украина)

В Харьковской области СБУ предотвратила попытку захвата власти через проведение незаконного референдума. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, глава одного из населенных пунктов Лозовского района 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной общины. Он вместе с депутатами решил, что новая община должна объединить еще семь соседних сел.

Отмечается, что из-за проведения референдума чиновники планировали придать своему решению статус легитимного.

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