Популярність вивчення російської мови в Україні знизилася в 1,5 рази

Українці все більше ставляться до російської мови як до іноземної

В марте 2019 года 29,9% граждан считали, что на изучение русского языка в украиноязычных школах должно отводиться такое же количество времени, как и на изучение украинского языка. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, за 20 лет с 46% до 29,9% снизилась доля тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский язык.

Также с 31,5% до 25,9% снизилась доля тех, кто считает, что его изучать нужно в меньшем объеме, чем украинский язык, но в большем, чем другие иностранные языки.

При этом с 16,7% до 25,4% выросла доля тех, кто считает, что надо изучать в меньшем объеме, чем другие иностранные языки, а также сейчас 7,8% респондентов выбирают вариант "не надо его изучать вообще".

www.kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии провел опрос по заказу клиента с 28 февраля по 11 марта 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года 46% украинцев со своими ближайшими родственниками разговаривают преимущественно или только украинском языке (в т.ч. 32,4% разговаривают только на украинском языке). Преимущественно или только на русском языке разговаривают 28,1% украинцев (в т.ч. 15,8% говорят только на русском языке).

Напомним, в феврале 2019 года считали, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство, 4% украинцев и 17% жителей России.