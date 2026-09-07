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Популистская риторика Польши превратила украинцев в мишень, - Politico

09:49 07.09.2026 Пн
3 мин
Из-за риторики Навроцкого и его команды украинцев в Польше бьют прямо на улицах
aimg Елена Чупровская
Популистская риторика Польши превратила украинцев в мишень, - Politico Фото: Симпатии поляков к украинцам обвалились вдвое за три года (Getty Images)
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Украинцев в Польше все чаще атакуют прямо на улицах, а праворадикальные политики накануне выборов лишь усугубляют эту враждебность своей риторикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico.

Почему обострились отношения

Польские националисты превращают враждебность примерно к 1,5 миллиону проживающих в стране украинцев в политическую тему накануне парламентских выборов 2027 года.

Этим летом президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого Орла - из-за решения назвать воинскую часть в честь Украинской повстанческой армии.

Либертарианская партия "Конфедерация" осудила получение украинцами социальной помощи. Депутат Европарламента Гжегож Браун заявил:

"Киевский режим не является ни нашим союзником, ни нашим другом, он наш враг", - сказал Браун.

Профессор социологии Рафал Панковский отметил, что популистская риторика превратила украинское меньшинство в мишень и способствовала перерастанию словесной розни в насилие.

Приступы учащаются

По данным опроса CBOS, антипатия поляков к украинцам выросла с 38 до 43 процентов только за последний год. Польская полиция зафиксировала 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против украинцев в первом полугодии - на 30 процентов больше, чем в прошлом.

  • В июле во Вроцлаве избили 20-летнюю украинку Анастасию и ее партнера Максима, нападавших арестовали.
  • В тот же месяц в Бельско-Бялой работник автобусного предприятия возмутился из-за трех украинцев в салоне, среди которых были две 11-летние школьницы.
  • В августе в Познани на украинца напали в трамвае.

С февраля по июнь польские прокуроры направили в суд 283 дела, и украинцы стали жертвами более чем в 80 процентах из них - против 4 процентов в 2014 году.

Что говорят украинцы и власть

Иван, работающий в Варшавском университете, рассказал, что сосед набросился на него из-за решения Зеленского о названии воинской части:

"Мой сосед начал на меня кричать, говорил, чтобы я вернулся в Украину. Теперь я боюсь, что мне никто не поможет и меня просто депортируют", - сказал Иван.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нападающие стали более дерзкими, потому что чувствуют политическую защиту, и призвал Навроцкого наконец-то отреагировать.

"Мы должны решительно бороться с этим насилием, потому что эта насильственная патология приобрела дерзость, поскольку получила политический патронат", - сказал Туск.

При этом власти Польши депортируют украинцев даже за незначительные правонарушения - одного 18-летнего украинца выгнали из страны за то, что он перепрыгнул из-за барьера на концерте.

Напомним, 1 августа в польском Кожухове неизвестные напали на троих украинцев, которые вечером отдыхали у своей машины.

Конфликт вспыхнул из-за музыки, а нападающий крикнул "поезжай в Украину" и вернулся с группой мужчин. Началась потасовка.

Тем временем 2 августа в Радоме восемь мужчин жестоко избили троих молодых украинцев, которым пьяный поляк сначала хотел прочитать "лекцию о Волыни". Организатора нападения полиция задержала, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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