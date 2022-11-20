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Несмотря на влияние на экономику. Польша призвала продолжить введение санкций против РФ

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запад должен продолжать применять санкции против России, несмотря на их влияние на экономику.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio 24, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Санкции против России эффективны, мы должны продолжать их применять, несмотря на то, что они влияют на нашу экономику. Мы должны занять единую позицию по этому вопросу, в том числе по тому, каковы настоящие причины экономического кризиса", - подчеркнул глава польского правительства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал лидеров ЕС, которые поддержали введение антироссийских санкций, уйти в отставку, поскольку эти ограничения якобы неэффективны и являются "худшим из возможных ответов" на войну в Украине.

Позже в МИД Украины опровергли такое заявление Сийярто. В ведомстве отметили, что экономика страны-агрессора откатилась на 30 лет назад.

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